La muerte digna divide Francia: las cuatro claves para entender el caso de Vincent Lambert

La agonía de Vincent Lambert, un francés que lleva desde 2014 en estado vegetativo, parece que llega a su final. Los médicos han interrumpido este lunes sus cuidados –es decir, han desconectado las máquinas que, hasta entonces, lo mantenían alimentado e hidratado– pero no han frenado la ardua carrera judicial que sus padres emprendieron hace seis años para que este día no llegara.

El problema es que Lambert no había hecho un testamento vital donde se especificaran sus deseos. Su situación ha puesto de relevancia una cuestión que está en el seno del debate sobre la muerte digna: quién tiene el poder de decisión para terminar con la vida de una persona que no ha expresado su voluntad sobre el fin de su vida por escrito.

En una década, no ha habido más avances en su estado pese a los continuados intentos médicos de mejorar su condición. Por eso, en 2013, el equipo facultativo que lo trata recomendó que se detuvieran los procesos artificiales que lo mantienen con vida.

Vincent Lambert sufrió un accidente de tráfico en 2008. Tenía entonces 31 años, era enfermero psiquiátrico y, como la mayoría de gente con esa edad, no había pensado en la muerte ni en la posibilidad de que, un día cualquiera, su vida quedara paralizada en un estado vegetativo.

NurPhoto via Getty Images Viviane Lambert, madre de Vincent.

Este lunes, tras anunciarse la interrupción de los cuidados, uno de los abogados de los padres ha expresado a AFP el ánimo de los progenitores: “Es una vergüenza, un escándalo absoluto, ni siquiera pudieron besar a su hijo”. La misma Viviane gritó al pasar por las puertas del centro hospitalario ”¡son unos monstruos! ¡monstruos!” y otra familiar anunció que comenzará una huelga de hambre contra esta decisión “inaceptable”. “Va más allá de mi familia. Si aceptamos que hoy Vincent sea asesinado, quiere decir que (...) podemos matar a todos los discapacitados que no pueden alimentarse solos”, alegó Hélène Liaud, prima de Lambert.

En la otra parte de la balanza, están Pierre y Viviane, los padres de Vincent –descritos por la prensa francesa como católicos fervientes–, que junto a dos de sus hermanos llevan seis años batallando para que no le desconecten. En 2015, publicaron un vídeo en una web católica mostrando cómo Lambert era capaz de reaccionar ante estímulos familiares, aunque los médicos lo criticaron y lo tacharon de engañoso.

4. La Justicia avala la desconexión

Frente a la intención del equipo médico, los padres optaron por activar la vía judicial en 2013, cuando, según contaron a Libération, “por casualidad, durante una visita, uno de los hermanos de Vincent descubrió que no se le alimentaba desde hacía 16 días”.

El Consejo de Estado francés dictaminó que la decisión de los médicos de interrumpir los cuidados de Lambert estaba sujeta a derecho. Ya se había pronunciado de la misma forma el tribunal de Châlons-en-Champagne, cercano a Reims.

No en vano, los padres llevaron estos dictámenes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó el recurso que pedía suspender la puesta en marcha de la decisión ratificada por el Consejo de Estado e impedir un posible traslado del paciente –ante la posibilidad de que fuera trasladado a un país donde la eutanasia está legalizada–.

Los progenitores acudieron, en última instancia, al Comité sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU, una decisión que, según el Defensor de los Derechos de la República Francesa, “está en contradicción con las decisiones judiciales nacionales y europeas”.

La ONU pidió a principios del pasado mes de mayo que el Estado francés frenara el proceso mientras analizaban el caso, pero recibió una negativa como respuesta y el equipo médico de Lambert fijó para iniciar el proceso la semana del 20 de mayo.

El pasado fin de semana, con el contador en marcha, los padres apelaron al presidente del país, Enmanuel Macron. “Vincent Lambert morirá sin hidratación en la semana del 20 de mayo si no hace nada y usted es el último y el único que puede intervenir. En Francia, en 2019, nadie debe morir de hambre y sed”, indicaron en una carta abierta los abogados de los progenitores, que dicen que no han agotado aún los recursos legales. El Elíseo no se ha pronunciado.

El último en referirse al tema ha sido, este lunes, el Papa Francisco, quien ha pedido a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter que no se ceda ante la “cultura del descarte”. “Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte”, ha señalado el Pontífice.