La muerte es mía

Hay sucesos que te conmocionan, y más cuando suceden en un entorno que considerabas controlado y seguro. Yo era responsable de un equipo de trabajo que había llegado a convertirse, casi, en una familia. Nadie esperaba que alguien cometiera una fechoría. El suceso tuvo repercusión judicial y mediática, pero, más allá del incómodo peregrinaje de los testigos, lo que realmente me llamó la atención fueron los daños colaterales: además de depresión y ansiedad, hubo varios casos de cáncer, un par de ellos mortales, y un suicidio. Incluso personas que se vieron afectadas tangencialmente sin tener implicación directa en el caso, sufrieron unas consecuencias físicas y psicológicas inesperadas y dignas de ser tenidas en consideración. La presión, el estrés y la situación de cada una de ellas supongo que fue determinante, pero a mí no dejó de sorprenderme tanta patología asociada, que revelaba, al fin, la fragilidad humana. Por supuesto el proyecto se fue a pique y el delito trajo aparejada la desconfianza hacia el equipo y dentro de él. Aquello supuso el fin de muchas ilusiones.

Aunque la mayoría de mis novelas son históricas, de vez en cuando me gusta abordar una de género negro. Supone un cambio de esquema que me permite mayor libertad de acción y tramas más disparatadas, sin renunciar al trasfondo del realismo social, una constante en mi obra.

A medida que nos hacemos mayores, visitamos con más frecuencia los tanatorios. Hubo un par de meses que iba todas las semanas. Y pensé que no sería un mal escenario, al fin y al cabo, los hospitales, aeropuertos y hoteles, entendidos como esos lugares transitorios y anónimos, estaban más usados en la ficción. Además, siempre me gustó el trabajo de campo asociado a cada novela y me apetecía ver qué había detrás de aquellas salas, en aquellos sótanos, cómo y quiénes eran esas sombras cuasi invisibles que se ocupaban discretamente de que todo transcurriera a la perfección.

Ni corta ni perezosa, escribí a Funeraria Gijonesa, responsable de los tanatorios de mi ciudad. Por una de esas carambolas di con José Antonio Martínez, que me acompañó a visitarlos en un revelador y aleccionador recorrido. Aprendí mucho de su mano. A través de él contacté también con Nieves Concostrina, cuya frase de apoyo figura en la portada. Ya era fan de Acontece que no es poco y había leído sus libros antes de saber que era la redactora jefa de la Revista Adiós, en la Revista Funeraria. Este portal del sector funerario es un caudal inagotable de información, por cierto. Pronto descubrí que se trata de un área de innovación permanente y en continua reinvención, que mueve un importante capital. Está claro que nunca les faltará clientela: aquí, no queda nadie.

Una vez bien documentada sobre la historia de los tanatorios y los recursos humanos y materiales con que cuentan, tanto los pequeños como los grandes, decidí que mi protagonista, Claudia, sería tanatopractora. Para ello tuve la suerte de contar con Manu Martín, que me resolvió sobre la marcha pequeñas dudas. Para Claudia, la muerte se convirtió en su forma de vida y, por tanto, pasaba a ser el eje central de la novela. Tenía un elefante encima de la mesa. ¿Y cómo se come un elefante? A filetes. No quedaba otra que diseccionarlo. Y así, me dispuse a recorrer los escenarios de la muerte como fondo de la trama de intriga.