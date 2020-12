'La mujer del Tiempo' de Antena 3 actualiza su estado de salud con una foto desde el hospital

Himar González, la presentadora de El Tiempo de Antena 3, sorprendió el pasado miércoles a sus más de 40.0000 seguidores de Instagram al compartir una fotografía desde el hospital.

“Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no covid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo”, informó la meteoróloga.

Este domingo, González actualizó su estado de salud con otra imagen: “No es la foto del año...😅 pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros”.

“Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapatillas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...”, añadió.