La 'mujer del tiempo' de La Sexta se moja ante la polémica: "No me doy por aludida"

Isabel Zubiaurre, presentadora de la información meteorológica de La Sexta, ha respondido después de que los hosteleros asturianos criticaran que las predicciones del tiempo hayan fallado en semana santa.

La patronal Otea de Asturias ha asegurado que se han visto perjudicados por los anuncios de mal tiempo que se hicieron para estas fechas y que no se han cumplido. “Ya está bien de errores”, se quejan en unas declaraciones que recoge La Nueva España.

Los hosteleros denuncian que este año esos errores son todavía más graves porque a ellos se suman las restricciones impuestas a sus negocios por las normativas contra el coronavirus.

Tras leer esas afirmaciones, Zubiaurre ha respondido en sus stories de Instagram asegurando que la situación se debe a que los hosteleros se informaron en lugares que no debían.

“Ya está bien de informarse donde NO deben... Otea, contraten meteorólogos”, pidió la presentadora antes de añadir: “Nota: no me doy por aludida. Defiendo la meteorología y los nuevos puestos de trabajo. Si algo es vital para un negocio, que se pague”.

“El problema es que el tiempo se da gratis en webs y...”, ha añadido Zubiaurre junto al emoticono de la caca con ojos.

Justo antes de semana santa, Otea lanzó un video para insistir y recordar las medidas de prevención sanitarias anti Covid-19 establecidas en la hostelería en vísperas de las vacaciones de Semana Santa.

“Desde el sector turístico y hotelero con el apoyo municipal, se busca concienciar a los usuarios de la necesidad de tener en cuenta y cumplir las pautas de comportamiento establecidas por las autoridades sanitarias en los establecimientos de hostelería y que el sector está cumpliendo desde el principio”, subrayaban.