La mujer que le dedicó una peineta a Rafa Nadal explica por qué lo hizo

Cameron Spencer via Getty Images

Cameron Spencer via Getty Images La peineta que le dedicó una mujer a Nadal.

El tenista Rafa Nadal vivió este jueves durante su partido del Open de Australia contra Michael Mmoh (acabó con victoria del español) un episodio surrealista que difícilmente olvidará.

Antes de sacar, una mujer del público le dedicó una peineta. El manacorí solo pudo sonreír ante el gesto de la espectadora.

Lisa, que es con el pseudónimo con el que se ha presentado, ha hablado en el programa Mañanas con Neil Mitchell de la radio australiana 3AW693 sobre el incidente.

La aficionada ha asegurado que había bebido alcohol, aunque no más de un copa. Sin embargo, sí que ha reconocido que ha podido influir en su comportamiento: “Posiblemente, el alcohol le hace estar a uno un poco desinhibido”.

Preguntada sobre si es fan del tenista español, la espectadora lo ha tenido claro: “No soy fan de Nadal. Es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar”.

Además, ha apuntado que el hecho de que se hayan hecho virales sus fotos reflejan que sus partidos son “increíblemente aburridos”: ”¿Por qué querrías centrarte en un espectador?”.

Su imagen, que ha dado la vuelto al mundo, avergonzó a su hija, tal y como ella misma ha confesado: “No está muy contenta de lo que he hecho, estaba avergonzada. Probablemente no sea una gran estampa mía, pero lo hecho hecho está”.

Lisa también ha contado que ella había acudido para presenciar el partido anterior de Svitolina, porque es una de sus tenistas favoritas. En ese encuentro, según ha afirmado, sí que se le permitió gritar, algo que no ocurrió en el de Nadal, ya que fue expulsada.

“No sé por qué no podía decir en alto lo que me parecía todo aquello, fueron muy maleducados al sacarme de la pista. Me dijeron ‘tienes que irte’, y yo les respondí que era una espectadora que había pagado mi entrada”, ha concluido Lisa.