La mujer que solo existía en sus fotos

A mediados y finales de los 50 en Norteamérica Vivian Maier era una niñera más del montón. No destacaba por ser cariñosa, imaginativa o divertida y tampoco tenía unos modales dignos de admirar. Probablemente no fuera esa clase de institutriz que podría fascinar a los niños, sino más bien lo contrario, algunos incluso llegarían a odiarla. Pero a ella le gustaba su trabajo, ya que le proporcionaba dinero y la libertad de pasear por los rincones -más o menos recomendables de la ciudad- arrastrando a los críos con ella. Su objetivo lo tenía claro: hacer fotos de todo y de todos. Lo suyo era una especie de cacería, y apuntar a sus presas debía su mayor subidón. De hecho, esta mujer no revelaba muchos de sus carretes, porque no se lo podía permitir, y tomaba fotos sin descanso y sin que pareciera importar el resultado final. Ella era niñera, no fotógrafa. Pero nosotros, unas cuantas décadas después, sí podemos apreciar ese resultado final, quedarnos boquiabiertos al descubrirlo y concluir que la señora Maier era una fotógrafa que trabajaba de niñera. Daba igual que los pequeños se aburrieran mientras ella disparaba su objetivo.