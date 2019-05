La mujer y la ciencia, ¿misión imposible?

Como mujer dedicada a la ciencia creo que estamos intentando evolucionar y convertirnos en un sistema productivo y ambicioso, que aspira a ser competitivo en todo el mundo pero en el que todavía existen muchos obstáculos que solventar y por los que queda mucho por hacer. En mi caso particular, las dificultades que me encuentro son pequeños reflejos de lo que todavía es el mundo científico hoy en día. Actualmente soy beneficiaria de una ayuda competitiva de la Xunta de Galicia para la formación postdoctoral. Por el hecho de haber tenido una baja maternal durante la etapa en la que estaba disfrutando del contrato no se me permite solicitar este año (2019) la prórroga del mismo (también en régimen de convocatoria altamente competitiva) ya que, según las cláusulas establecidas, no cumplo el requisito de haber finalizado el programa antes de pedir la segunda parte de este. Esta circunstancia me podría llevar a una situación en la que estaría en inferioridad de condiciones, ya que sólo podría acceder a la convocatoria del año 2020 en la cual, después de un período de casi un año en desempleo, mi currículum, probablemente, no sería tan competitivo como el de mis compañeros. Esto es sólo un ejemplo de muchos de los sacrificios profesionales que debemos afrontar las investigadoras españolas si deseamos conciliar el trabajo con la vida personal.

Por ello, desde nuestras posibilidades, debemos trabajar para lograr la igualdad en la investigación y el reconocimiento justo de los méritos y capacidades de todos, para solo así poder alcanzar la verdadera excelencia científica. Tenemos un largo camino por recorrer: eliminar los estereotipos de género en el ámbito de la ciencia; fomentar las vocaciones científicas en niñas y adolescentes; visibilizar el trabajo de las científicas; conocer las causas de la brecha de género en este campo de conocimiento y promover prácticas que ayuden a eliminarla.

Como decía Eleanor Roosevelt “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”. Ánimo que nosotras podemos.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs