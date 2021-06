La nadadora Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021

En una entrevista con El Heraldo de Aragón el pasado año, la nadadora dejó claro que participaría en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021, y no cerró la puerta a un posible participación en París 2024.

Buda Mendes via Getty Images

Buda Mendes via Getty Images Teresa Perales, en Río 2016

“Espero no cerrar la puerta en Tokio y seguir hasta París. Prefiero ir a los Juegos el año que viene pensando que habrá otros porque así no los viviré con angustia por no perderme nada y estar en todos los lados”, explicaba en la publicación.

Gracias a las 26 medallas que ha logrado hasta ahora en los Juegos, Perales está a solo dos metales de igualar el récord de Michel Phelps, que es el nadador más laureado de la historia de la competición con 28 medallas. La atleta no oculta que intentar lograrlo es una de sus motivaciones y que conseguirlo “sería fantástico”.