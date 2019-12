La Navidad me estresa

Westend61 via Getty Images

Westend61 via Getty Images

El problema surge cuando uno, por circunstancias vitales, no se encuentra en un momento alegre de su vida. En estos casos, lo más probable es que se sienta desubicado y con la sensación de estar obligado a estar feliz durante estas fechas. Uno puede que incluso sienta que le invalidan emocionalmente. Es decir, qué le hacen sentir que su estado emocional no es el correcto. En algunos casos, puede que la conclusión sea incluso mas perjudicial… Y lleguemos a creer que lo que en realidad está mal es algo que hay en nuestro interior.

Pero nada mas allá de la realidad. Sentirse triste, estresado o enfadado en estas fechas es totalmente natural. No porque la Navidad sea algo malo, nada de eso, sino porque cada vida tiene unos matices distintos y a todos los toca de vez en cuando pasar por momentos duros.

La Navidad significa alegría para muchas personas, momentos en lo que pueden disfrutar de sus seres queridos, las vueltas a casa, los días de vacaciones, los regalos y las comidas copiosas. Pero también tiene otra cara que no nos agrada tanto. Los recuerdos de personas que ya no están con nosotros, la distancia (física o emocional) con los seres queridos que no nos acompañan, la elección de los regalos, la preparación de las cenas y comidas e incluso la gestión de la culpabilidad y la vergüenza tras la cena de empresa.