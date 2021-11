La negociación de la reforma laboral se torna "bronca", pero "constructiva"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Gobierno y agentes sociales han retomado este miércoles la negociación de la reforma laboral, con Economía y la Seguridad Social sentados por primera vez a una mesa que lidera Trabajo y que hoy se ha centrado en la temporalidad, aunque con los ecos de la última propuesta presentada en la mesa de pensiones.



La limitación de la temporalidad en el mercado laboral es un tema espinoso para la patronal, a lo que se ha sumado su malestar tras proponer este martes la Seguridad Social un aumento transitorio de las cotizaciones para hacer frente al incremento del gasto que hasta 2050 provocará la jubilación de los nacidos durante el “baby boom”.



Fuentes del diálogo social han calificado la reunión de hoy de “bronca”, en tanto que en el Ministerio de Trabajo no han ocultado que quizá no era el momento más propicio para presentar esta propuesta justo ahora que se está tratando de llegar a un acuerdo para modificar la regulación del mercado de trabajo.



No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo han informado de que ha sido una reunión constructiva, con las dificultades a la altura del reto de reducir la temporalidad.



La CEOE también ha considerado la reunión cordial, pero con la complejidad que plantea la reforma del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula la duración del contrato, y a la espera de que el Gobierno les presente un nuevo texto.