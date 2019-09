Ya lo dice el refrán: “Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”. Y cada vez que un niño sale en la pequeña pantalla lo confirman. Si no que se lo digan a la reportera que este sábado vivió un momento tierra trágame después de preguntarle a una niña de un colegio de Torrejoncillo (Cáceres) si le había caído bien la reina Letizia. Su “no” es ya historia de la televisión.

Pero la pequeña Amanda no está sola. Son muchos los niños españoles que han dado unas respuestas geniales en directo, bien sea por su sinceridad o por unos razonamientos poco comunes a su edad, que dejaron a cuadros a profesores, padres y, por supuesto, a los periodistas. Y no, no nos referimos a los participantes de talents infantiles como La Voz Kids o el programa de Juan y Medio en Canal Sur hablamos de espontáneos de programas informativos.