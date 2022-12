La noche de los héroes inesperados: el 'Dibu' salva a Argentina y Livakovic hace llorar a Brasil

ADRIAN DENNIS via Getty Images

La noche no iba de ellos. Todos hablaban de Messi, de Neymar... Algunos andaban incluso imaginando (y diseñando) cómo quedaría la sexta estrella en el pecho de la canarinha. Y los dibujos, un elogio en lo que de aprovechar un espacio reducido se trata, igual sirven pero no para este año. Porque Brasil, la todopoderosa Brasil, ha pasado del baile al lloro. Croacia ha logrado la machada y se mete en semifinales con una figura que no deja de agigantarse, su portero Livakovic. El primer héroe inesperado de este viernes.