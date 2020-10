'La noche de plata'

Cada novela surge de un modo. Las hay que explotan de golpe como una palmera de fuegos artificiales y te deslumbran con su intensidad. Otras empiezan a crecer poco a poco, muy despacio, en la oscuridad, cuando te acuestas por las noches y, antes de dormir, las notas rebullendo en tu interior, nebulosamente, sin que puedas decir de momento ni siquiera de qué trata la historia naciente. Algunas tienen su origen en algo que te ha impresionado sin que sepas por qué -una frase, una imagen, una persona, un libro, un cuadro, una joya- y durante mucho tiempo no pasa nada. Sabes que ahí hay una historia, pero no sabes cuál es ni en qué época sucede ni a quien afecta, hasta que un buen día otro de esos deslumbramientos hace que de pronto tengas dos ideas que no parecen estar relacionadas, pero que de alguna manera lo están. Y en el momento en que se te ocurre añadirles una tercera idea, que tampoco tiene ninguna relación con lo anterior, de repente te das cuenta de que con tres cuerdas se puede hacer una trenza. Y empiezas a trenzar, a ver qué pasa.

Primero fabulas en tu mente, cuando haces las faenas de la casa, o cuando sales a andar -sola, para que la conversación con tu pareja o tu mejor amiga no te distraiga-, o cuando nadas y, sobre todo, por las noches en la cama, antes de dormir o justo al abrir los ojos, cuando la mente aún está fresca y hace conexiones raras. Yo, a ese proceso, lo llamo “hilar” porque me recuerda mucho a lo que tradicionalmente han hecho las mujeres para fabricar las telas que luego se convertirían en ropas para toda la familia: tienes un canasto de lana y, poco a poco, estirándola y torciéndola, vas fabricando el hilo que luego tejerás para hacer la tela. Fabular es un proceso muy similar, en mi opinión, y, además, resulta particularmente gracioso porque en alemán -que es la lengua en la que yo me desenvuelvo en mi día a día- “hilar” se dice “spinnen”, que es el mismo verbo que se utiliza para decir que una está un poco loca, que “se le ha ido la olla”. Es lo que me pregunta mi marido cuando me ve con la mirada perdida en alguna parte, calculando posibilidades, inventando escenas o diálogos. “¿Estás fabulando?” sería en español; pero en alemán la pregunta es si se me está yendo la olla, cosa que siempre me arranca una sonrisa, porque siempre es, hasta cierto punto, verdad.

Esta novela tuvo un proceso lento. Yo llevaba muchos años queriendo escribir una historia que tuviera relación con las desapariciones de niños pequeños, un tema que me preocupa y me angustia particularmente, pero no sabía cómo enfocarlo porque no me gusta escribir escenas innecesariamente crueles o escandalosas.