La nostalgia invade a Iker Jiménez en una noche de insomnio y contagia a todo el mundo

Muchos de los temas que suele tratar Iker Jiménez en Cuarto Milenio pueden provocar insomnio a los más temerosos de lo desconocido. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido el presentador de la nave del misterio el que ha pasado una larga noche sin poder dormir.

No sabemos si han sido los fantasmas los que le han quitado el sueño, las altas temperaturas del verano u otras cosas similares. Lo que sí está claro es que mientras veía pasar las horas en su reloj, a Jiménez le ha invadido la nostalgia y se ha acordado de sus tebeos favoritos de la infancia.

“Hace muy poco mi hija me dijo que ya no había tebeos en el kiosco. Yo, que le he hablado siempre de lo que significaron en mi niñez, sentí una gran tristeza.

Esta noche de insomnio recuerdo además que justo ahora se cumplen 40 años de mi tebeo favorito... ¡¡40 años!!”, ha escrito el periodista en el primer tuit —publicado a las 5.28 horas— de un hilo con el que ha querido homenajear las historietas de la versión española de Mazinger Z y su creador, el dibujante José Sanchis Grau.

Según cuenta Jiménez, esa “estupenda creación” le hizo muy feliz cuando era niño, hace ahora 40 años: “Inmensamente feliz. Tanto que ahora me doy cuenta de que, casi olvidándome de lo que hice ayer, muchas vivencias con estos tebeos siguen nítidas”.

Así lo ha contado el propio Jiménez en su cuenta de Twitter: