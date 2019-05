La noticia sobre España que llama la atención en Reino Unido: está entre las más vistas de la web de la BBC

Las polémicas palabras de Fran Rivera en Espejo Públicohan saltado al extranjero y están generando un enorme interés en otros países. Un buen ejemplo de ello: la noticia está entre las más vistas de la web de la BBC británica.

En el artículo se asegura que “un torero español de primer nivel” ha provocado una reacción airada por sus comentarios sobre el caso de una joven que se suicidó días después de que un vídeo sexual en el que aparecía ella fuera ampliamente compartido por sus compañeros de Iveco.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, dijo el torero.