La novia de mi marido es mi amiga

Y entonces, hace un año, mi marido conoció a Elizabeth en Tinder. Yo me emocioné muchísimo cuando supe que iban a tener su primera cita. A algunas personas les cuesta entenderlo, pero a mí me pareció bien que él saliera a conocer a una persona con la que pensaba que conectaría. Era mucho más principiante que yo en el poliamor y, aunque ya estaba dentro de este mundo, a esas alturas no había hecho más que dar sus primeros pasos. Nos queremos muchísimo y tenemos muchas cosas en común, pero, como le pasa a cualquier pareja, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades respectivas. Yo le animaba a conocer a alguien que compartiera intereses con él que yo no tenía. El hecho de que a veces mi marido y su novia practiquen sexo no me parece demasiado relevante, ya que no cambia nada de mi relación con él ni sobre cómo nos sentimos juntos. Algunas personas no lo van a entender, pero nosotros estamos contentos así.