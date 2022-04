La nueva entrega de la trilogía 'Cerbantes': el producto.

Lo mío podría parecer megalomanía, al creer que no puedo permitirme imitar a los escritores plenamente consagrados al elegir el asunto, pero no es así. La cosa viene de hace casi cincuenta años, cuando mi maestro, José Antonio Maravall, me aconsejó no persistir en la idea de hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española, escribiéndola en cambio pausadamente, como obra de madurez y en forma de novela, haciéndolo, eso sí, con el mayor rigor histórico.