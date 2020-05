La nueva normalidad de la hostelería no aparca el humo del tabaco

Europa Press News via Getty Images

Mi prima Silvia ha dejado de fumar por el coronavirus. No lo hace por salud. La covid-19 mandó al paro a Óscar, su marido. Lo intentó otras veces y no pudo, pero en esta ocasión era seguir fumando o comida en la mesa para los dos y para su hija Eva, gimnasta en ciernes. “Comida porque era para mi familia. Si hubiera sido para mí habría elegido tabaco”, me cuenta. Se ha quitado a palo seco, sin parches, sufriendo el mono. Sueña con tabaco.

En medio de esta pandemia que penaliza a aquellos sin un sistema inmunitario fuerte y unos pulmones en forma -además del sobrepeso, ser pobre, sanitario, la edad o todo lo anterior- es más que posible que algunos de los más de ocho millones de fumadores que tiene España hayan pensado en dejar de fumar por salud y no por motivos económicos. ¿Por qué el Gobierno durante el estado de alarma ha mantenido abiertos los estancos, calificando el tabaco, de facto como un bien de primera necesidad? Habría que analizar qué coste en infecciones, y en vidas, ha tenido mantener intacta la cadena de suministros.

¿Es prioritario proporcionar una sustancia que agrava el SARS-CoV-19 a ocho millones de españoles? Es debatible, pero conforme avanzamos en una pandemia que durará años, no tomar medidas drásticas contra el tabaquismo tiene un coste económico para el sistema sanitario y queda mucho trabajo por hacer incluso a la hora de recoger datos de los pacientes que fuman. La cardióloga Regina Dalmau, expresidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, confirma que en el ingreso de muchos enfermos de Covid-19 “no se recogen siempre los antecedentes de tabaquismo, aunque sí que se recogen las cardiopatías isquémicas o EPOC. Luego, de cara al alta no se se hace de forma sistemática el consejo sobre abstención tabáquica”. Quizás el Gobierno deba diseñar una estrategia que vaya más allá de advertencias genéricas sobre los peligros del tabaco en tiempos de pandemia. ¿Cuál será el coste a corto, medio y largo plazo de no reducir drásticamente el número de fumadores en España? En los últimos 10 años, 550.000 personas murieron por efectos del cigarrillo.

Las tabaqueras son un lobby poderosísimo que, como explica exposetobaco.org, presiona a gobiernos de todo el mundo, incluido el español, para conseguir pasar de puntillas por una pandemia pulmonar e inflamatoria. Solemos olvidar que grandes compañías privadas han auspiciado guerras contra países. La Compañía Británica de las Indias Orientales forzó dos guerras del Opio entre 1839 y 1860, cuando China se negó a seguir comerciando con un narcótico que arrasaba la población. Comparado con aquello, surfear una pandemia montada en un producto que causa ocho millones de muertos en todo el mundo lo pueden hacer sin despeinarse.