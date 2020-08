La nueva normalidad de la reina Sofía: cómo cambia su vida tras la decisión del rey Juan Carlos I

La reina emérita no se marcha con el monarca, ya en el extranjero, y fija su residencia en España. El anuncio le ha pillado de vacaciones en el palacio de Marivent (Palma de Mallorca) pero su residencia seguirá siendo el palacio de Zarzuela en Madrid. Junto a ella se queda su hermana menor, Irene de Grecia, conocida por sus sobrinos como la tía Pecu, que vive casi permanentemente en esta residencia real . Y a sólo un kilómetro se encuentra su hijo Felipe VI, instalado desde 2002 en el Palacio del Príncipe, con su mujer la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía.

No cambia de país, no cambia de residencia, no cambia sus tradiciones estivales, ni tampoco cambia de estatus social: