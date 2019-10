La nueva vida de 'Los Lobos' de 'Boom' tras cobrar el premio

Ahora, cuatro meses después, todo ha cambiado para ellos. Manu, Erundino, Alberto y Valentín reciben a ElHuffPost en un céntrico hotel de Madrid. Van tan justos de tiempo atendiendo a medios —Espejo Público se ha comido más del previsto— que la entrevista tiene lugar mientras comen. Manu opta por una ensalada y sus tres compañeros engullen con prisa una hamburguesa con pinta de estar poco hecha.

Nada más llegar, la entrevista la empiezan ellos. ”¿De dónde viene eso de El Huffington Post?”. Tras una breve explicación, igual que en el concurso, son Manu y Erundino los que llevan la voz cantante.

El Libro Guinness de los Récords

El idilio de los concursantes con esta mítica publicación empezó en el casting con una genial idea del fallecido José Pinto, el integrante de Los Lobos que falleció el 27 de febrero de 2019.

“Nos pasó justamente lo contrario. Cuando íbamos a empezar a concursar, justamente el día del casting, José estaba convencido de que lo pasábamos y se compro el Libro Guinness de los Récords para mirar curiosidades, como herramienta de estudio. Es la ilusión que tienes desde pequeñito”, ha afirmado Manu Zapata.

“Es como entrar en El Quijote”, ha respondido Valentín dando un respingo del sofá y terminando de un trago una cerveza de una conocida marca.

Son tan listos que ya saben hasta con quién comparten página. “Con Nadal, Saúl Craviotto y Carolina Marín”, ha comentado Erundino, que ha confesado que le encantaría conocer al tenista porque “es de los pocos deportistas que me emocionan”.

Además del de permanencia en un programa de televisión, Los Lobos tienen otro récord por homologar: el del premio más grande. Una marca que data del año 2000.

La nueva vida de Los Lobos

Los Lobos estuvieron en Boom durante más de dos años. Grabando cuatro programas al día en dos días consecutivos a la semana.

Ahora, acaban de cobrar el premio y su vida, a grandes rasgos, no ha cambiado mucho desde antes de participar en el concurso.

Manu, experto en cine, ha vuelto a su vida de antes: “Estaba desempleado y sigo desempleado pero en una situación más cómoda. Escribo una crítica de cine semanal y he preparado durante el verano un taller sobre crítica de cine en Guadalajara. Y estoy con unas oposiciones a Correos. Aparte de eso, tengo las ventanas abiertas para ver si surge alguna oportunidad de trabajo”.

Valentín, docente, se labró un nombre en el concurso por sus reivindicaciones por la sanidad y por la educación. Ahora, simplemente está “decidiendo qué hacer”. “Estoy aterrizando y lo que me apetece es retomar un ensayo, terminarlo, intentar publicarlo. Y tocando la guitarra, he vuelto a coger la guitarra. Me voy a nadar un día sí y uno no. Y esperar un nieto”, ha explicado Valentín, que con 62 años está pensando ya en la jubilación.