Así es la nueva vida de Pablo Ibáñez, 'El Hombre de Negro' de 'El Hormiguero'

A lo largo de las 17 temporadas de El Hormiguero los rostros que han pasado por sus diversos platós entre colaboradores e invitados han sido muchísimos. Uno de los más recordados y míticos del programa —pero que ya no está— es el conocido como El Hombre de Negro .

Según ha señalado el medio Elnaciona.cat, Pablo Motos y Jorge Sandoval no querían que se fuese, pero no le pudieron retener. Ibáñez se fue alegando motivos personales que no quiso aclarar. Además, tenía nuevos proyectos por delante en la televisión.