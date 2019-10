La obvia respuesta de un restaurante a este cliente inicia un 'toma y daca' entre ambos

Es ya habitual que clientes y restaurantes compitan en plataformas de opiniones por publicar la reseña o la respuesta más ingeniosa. Lo que ya no es tan frecuente es que unos y otros aprovechen para hacerse ‘tomas y dacas’.

Pero ha ocurrido en los comentarios en TripAdvisor del restaurante Ciro y Lola de Sigüenza, en Guadalajara. Todo comenzó en abril, cuando una comensal puntuó al local con un tres sobre cinco.

“Comí tres veces en este restaurante porque está en el hotel donde nos hospedábamos. Nada que ver con las buenas críticas que había leído sobre ellos. Carta corta y precios sobre elevados, la comida no parece casera. Es pasable”, escribió la usuaria.

La respuesta de los dueños del establecimiento no tardó en llegar. Y fue la esperada: “Gracias por compartir su opinión sobre nuestro restaurante, me surge una duda cuando leo su opinión ¿¿¿¿Si no le gustó nuestro restaurante por qué comió y cenó el viernes y repitió la cena del sábado????”

Habitualmente, en TripAdvisor y plataformas similares todo termina ahí. Pero no fue así en este caso, en el que la clienta volvió a la carga con un nuevo comentario un mes después del primero.

“Comí tres veces en el restaurante Ciro y Lola porque no tenía nada más cercano abierto, porque nevaba y hacía mucho frío. Las carreteras no estaban para circular. Así pude comprobar por tres veces la calidad de los platos.

Todo está bien, el restaurante simplemente me decepcionó”, escribió.

Y, de nuevo, los dueños del restaurante replicaron: “Le vuelvo a responder lo mismo, si algo no me gusta un día, no repito tres veces, no tiene mucho sentido”.