La ocurrencia de Rajoy cuando le preguntan por Garzón le convierte en tendencia en Twitter

Que venga Mariano Rajoy a decir que destituiría a Garzón es de vergüenza ajena, el mismo que no dimitió por la corrupción de su partido y lo tuvieron que echar. Por si alguien aún no lo sabe M.Rajoy es @marianorajoy Sé fuerte.

Dice Mariano Rajoy, en COPE, que no sabe si Garzón entendería su libro, porque defiende que gobernar es algo serio. Pues si aun no sabemos quién es M. Rajoy, estamos como para entender el libro. ¿Eh? pic.twitter.com/gIcEMXEK1X

Mariano Rajoy destituiria a Garzón por no aparecer en los papeles de Barcenas como A. Garzón, cualquiera no puede entrar en su selecto club.

Por lo demás, Rajoy ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho “unos mínimos retoques” de la reforma laboral que se aprobó durante su primera legislatura para “contentar” a su electorado, lo que ha definido como un “caso clásico” de “política infantil”.

“Se hizo una reforma laboral que funcionó. Se crearon más de tres millones de puestos de trabajo y ahora, como había un prejuicio de una reforma hecha por el PP, había que cambiarla aunque en el fondo medio Gobierno no quería”, ha explicado antes de señalar que el Ejecutivo ha dado “unos mínimos retoques” a la legislación laboral de 2012 “para decir que” la han cambiado y así contentar a los electores.

A su juicio, este modo de proceder es “la política del ‘tuit’” que acompañan de declaraciones en las que el Ejecutivo afirma que hace “cosas chulísimas” para la gente. “Han hecho algo infantil que no es propio de un Gobierno, que no sirve para nada y no conduce a nada. Me parece muy poco serio”, ha reiterado.