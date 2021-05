La odisea para hallar el verdadero origen de Cristóbal Colón

“La tecnología de entonces era eficaz, pero no eficiente”, explica Lorente. El equipo decidió parar la misión por una cuestión “ética” y “científica”. “Podía haber hecho la investigación en 2003, publicar dónde nació Cristóbal Colón, y pasarme cinco o seis años dando conferencias por el mundo y viviendo del cuento”, comenta ahora el forense. “Sin embargo, no era éticamente aceptable hacerlo”, aclara.

José Antonio Lorente es consciente del interés que suscita esta posibilidad, sobre todo porque en estos años ha recibido varias decenas de correos electrónicos “no insultantes pero sí irrespetuosos” en los que personas que no le conocen de nada le acusaban de haberse plegado al Gobierno israelí por haber descubierto el supuesto origen judío del almirante. “Cosas totalmente locas”, describe ahora el forense. “No les daba mucha importancia, porque tampoco pasa nada si te escriben 50 personas, pero un poco sí me molestaba”, admite.

Marcial Castro está de acuerdo con él, pero al mismo tiempo rebaja un poco la expectativa. “No se van a resolver todos los enigmas, sino todo lo contrario”, avisa. “La ciencia no para. Nada en ciencia, y nada en Colón, es concluyente. Siempre va a haber más preguntas”, zanja el historiador. “A lo mejor durante mucho tiempo hemos dicho tonterías. Ahora que le hemos pasado la patata caliente a la ciencia, quizás demuestra que lo que hemos hecho ha sido una pérdida de tiempo sublime”, plantea.

El doctor Lorente sí confía en obtener resultados concluyentes, pero sabe que existen posibilidades de que esto no ocurra, y se niega a poner en riesgo la reputación de su equipo con afirmaciones de las que no estén seguros. “Ojalá haya resultados que ameriten la expectación previa que está generando este tema, pero lo que no vamos a hacer es forzar las circunstancias ni interpretar resultados que no sean claramente concluyentes como si lo fueran”, advierte. “Eso no es ciencia”.