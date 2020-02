La OMS, sobre la cancelación del Mobile: "Siempre hemos dicho que no era necesaria"

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha valorado -en la Cadena Ser- la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, tras el goteo de cancelaciones de participantes, recordando que “desde la OMS siempre se ha dicho que no son necesarias las cancelaciones de eventos o que no se viaje”.

“Estamos preconizando que la gente se mueva y lleve una vida normal y no vemos necesario que se paralice todo”, ha resaltado Neira, quien no obstante ha matizado que los organizadores de la Mobile “tendrán más datos que yo no tengo”.

Lo que sí ha reconocido Neira es que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estuvo “poco afortunado” al comparar el coronavirus con un ataque terrorista, si bien sí que ha matizado que “es verdad que también puede tener consecuencias sociales, de alarma o económicas”.

Adhanom Ghebreyesus calificó el coronavirus de “enemigo público número uno” y lo consideró como una amenaza mayor que cualquier ataque terrorista.

En referencia a la “alerta internacional” declarada por la OMS, Neira ha recordado que “ha sido así desde el primer día” que el coronavirus tuvo impacto a nivel internacional.

Nueva contabilidad

Neira ha explicado también el repunte de muertes registrado en un día en la provincia de Hubei -donde se declaró el brote-, con 242 víctimas mortales hasta las 1.310 personas: “Hasta ahora los casos confirmados eran los que tenían confirmación de laboratorio, no sólo clínicos”, ha explicado, antes de añadir que “ahora también se incluyen los clínicos, y hay más posibilidad de detectar falsos positivos”.

Así mismo, ha admitido que en Salud Pública nunca tienen la sensación de que disponen de todos los datos, por lo que deben esforzarse por “proveernos de todo lo que nos dé la información más fiable, más correcta”.

“Estamos en un momento tan crítico. Lo importante es la tendencia, la transmisión, el pico, si hay estacionalidad, qué recursos tenemos, cómo equipamos a los países”, ha sentenciado la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.