La ópera bufa de TeleMadrid

Lo de los nuevos cargos de Telemadrid es un esperpento, lo sé. Y dan ganas de cortar el suministro para que no aparezca en pantalla esa cadena. Me da pereza hasta a mi repasar otra vez quiénes son los nuevos mandamases que Isabel Díaz Ayuso ha puesto al frente de ese SERVICIO PÚBLICO AUDIOVISUAL. Aquí va un texto corto, con dos puntos y un mensaje final, concreto y claro.

Punto uno

En los Goya de 2011, Gilgado envió un correo para advertir a los redactores que cubrían los premios que la película premiada se llamaba Pan negro, y no Pa negre... Como ya está Toni Cantó con su flamante oficina del español —que no es “un chiringuito porque solo estoy yo”—, Gilgado ya no tendrá que estar pendiente de esos pormenores.