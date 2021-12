La Oreja de Van Gogh: "Habría que reflexionar sobre por qué el reguetón conecta tanto con la gente"

La Navidad no se entiende sin música y de eso son muy conscientes los miembros de la banda donostiarra. Por eso, no es la primera vez que sorprenden a sus incondicionales con una versión de un villancico clásico o con una canción para estas fechas. “Hombre, para nosotros no se entiende nada sin música. No entendemos ni la vida ni las navidades sin música”, afirma Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo, a El HuffPost minutos antes de salir al escenario. “La música es algo que acompaña, abraza y que siempre está ahí, para lo bueno y lo malo. Es como el olor, es una referencia de determinados momentos de la vida: escuchas una canción que hace mucho que no escuchabas y te lleva a ese momento. Hace de enlace con un montón de experiencias vitales”.