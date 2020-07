La paciencia de los súbditos tiene un límite

No pienses en un elefante , titula George Lakoff su obra más influyente. Ni Juan Carlos I ni nadie que analice su reinado podrá jamás quitarse de la cabeza al elefante que el rey abatió en 2006 : fue el inicio de su desprestigio, de su deshonra. Sin embargo, el paso de los años no ha hecho más que constatar lo ingenuos que fuimos al llevarnos las manos a la cabeza ante la muerte de un animal. Una minucia comparada con las informaciones sobre la supuesta trama de comisiones ilegales y presuntos manejos de cantidades exorbitantes de dinero —65 millones de euros, ¡65 millones!— con destino a Corinna zu Sayn-Wittgenstein “por gratitud y por amor” elevan la gravedad de los tejemanejes a un nivel insoportable.

Lejos de eso, los últimos movimientos de la Casa Real generan un hondo desconcierto. Que anunciase a las siete de la tarde del primer día en estado de alarma que Felipe VI renunciaba a una herencia a la que no todavía no podía renunciar decía mucho más, por el tiempo y la forma del anuncio, de lo que parecía: si no se estaba intentando que pasara desapercibido, lo parecía. Que, a raíz de las últimas revelaciones, la Casa Real no haya dicho ni media palabra es algo induce a colegir que algo se quiere esconder. Que el escándalo en el que ha colocado el rey emérito a la institución no se aborde con un mínimo de resolución, claridad y valentía es algo que, ciertamente, produce tanta inquietud como indignación. Que, en fin, sólo unas pocas personas sepan hoy dónde está Juan Carlos I aumenta la sensación de que se le trata de esconder.

Al abandonar España con destino Marsella, Alfonso XIII escribió un manifiesto a la nación en el que reconocía que ya no tenía “el amor de mi pueblo”. Esa es la gran lección que un monarca jamás debería olvidar: el amor del pueblo, como cualquier otro amor, ni es incondicional ni es eterno.