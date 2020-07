La paciencia de un policía de Castellón con una mujer sin mascarilla: "Yo no soy una persona, soy un ser humano"

El uso de la mascarilla, obligatorio en toda España menos en Madrid y las islas Canarias, está provocando situaciones en las que la policía tiene que intervenir para multar a aquellos que no la llevan.

Un agente de la policía local de Vinarós, en Castellón, se ha vuelto viral en los últimos días después de un encontronazo con una señora que iba sin mascarilla. La mujer en cuestión, autora de la grabación, llevaba un papel hecho por un abogado en el que se mostraba que estaba exenta de llevarla.

En ese papel no aparecía el nombre de la mujer que, además, tenía el DNI caducado. En el vídeo se puede ver cómo el policía mantiene la entereza ante los comentarios de la señora.

“Muy bien, pues ese señor abogado usted le puede decir que yo le puedo denunciar con 100 euros porque en este papel...” , dice el policía. A lo que la mujer responde: “Sí, y yo le denunciaré usted”.

″¿Usted me ve a mí, como persona y como ser humano? Como persona no, yo no soy una persona, soy un ser humano. Si yo llevo el documento es mío. Ese DNI está caducado y hasta mañana no me lo renuevan, por orden del Gobierno”, dice la señora cuando el policía le dice que ese papel va sin nombre.

Además, la firma del DNI no es la misma que la del documento en cuestión. Finalmente, el policía decide llevarse a la señora que grita en varias ocasiones ”¡Habeas corpus!”. “Me parece que ha visto usted muchas películas”, responde el policía.