Albert Camus solía apelar a la preocupación por el uso del mot juste, la palabra correcta. Sin las palabras correctas, opinaba, el debate democrático se diluía en un marasmo de ruido e irracionalidad, el ahora. Se empeñaba, en especial, en su época de miembro de la Resistencia contra el nacismo. Un escritor valiente en tiempos de oscuridad. Antes, en España, utilizaba las palabras correctas Jaume Balmes, clérigo, intelectual y conservador moderado. Declaraba en mayo de 1844: “No hay país que pueda estar tranquilo bajo las condiciones en que se encuentra España, donde todo es provisional, todo incierto (…) una confusa mescolanza, una situación indefinible, monstruosa, en la que no prevalece ningún principio fijo, en la que no gobierna ninguna regla”. La atinada perspectiva derivó, al igual que el terrible XIX, en algaradas y baños de sangre. Las palabras correctas de Balmes, si hubieran sido dichas hoy, no acabarían en un lodazal de hemoglobina, pero definirían a la perfección lo que acontece en nuestra nación. Hay una confusa mescolanza de un partido mal llamado constitucionalista, el PSOE, con los partidos que pretenden la quiebra del Estado: Bildu, ERC, Compromis. Lo último, que en Valencia el catalán sea lengua necesaria en la función pública. La ley, liberticida, destierra de la administración a profesionales cualificados. La dictadura del nacionalismo impone su impostura en varios territorios de la nación.

Palabras correctas: Indecencia: mociones de censura, elecciones anticipadas, parloteo. A las puertas de la cuarta ola nuestra clase política en los tres niveles (central, autonómico, local) guía, o lo intenta, la mirada de la ciudadanía hacia la no política. Lo que hace en realidad es que nos alejemos de lo principal, la pésima gestión de la pandemia. Nada se ha de tocar y todo se ha de pactar solo en relación con la pandemia. No es así. Mientras los nuestros mueren resulta una indecencia que los políticos se dediquen al fratricidio parlamentario. He leído en los medios que Redondo se equivocó al no ver venir el terremoto madrileño tras el tsunami murciano. Discrepo. La indecencia parte de Sánchez. A él le interesaban las anticipadas en Madrid. Sabía que ganaría la derecha con Vox y que Podemos y Cs se hundirían. Sánchez, ajeno a los problemas de los españoles, sacará a relucir en las próximas generales, será el pilar de su campaña, la gestión de la extrema derecha en Madrid. Con UP y Cs sin electorado, Sánchez se arrogará ser el paradigma de la moderación. Con los medios de comunicación a favor, desde la falsaria centralidad, cree que repetirá victoria. Hay que ser necio y no amar ni a la patria ni al partido que dirige.

Mentira: en sede parlamentaria, al ser interpelado, el presidente afirmó que los foráneos de vacaciones en España cumplen las estrictas medidas de prevención. Después de la provisionalidad, de nuevo Balmes, de no permitir viajar entre comunidades en un periodo corto, la Semana Santa, a los nacionales, y fomentar la afluencia del turismo extranjero. En las imágenes difundidas por los medios ese día, los foráneos, en alegre cofradía, bailaban en las playas y se solazaban en los chiringuitos sin mascarillas ni distancia de seguridad. Una nueva mentira de las infinitas que lleva el presidente en sus tres años de anti Gobierno, en sede parlamentaria, con dos narices. También le debe parecer bien la pasividad obligada de los mossos ante la violencia de los alborotadores barceloneses. En cualquier región de España, menos en Madrid, el paradigma con Sánchez en la no detención de la pandemia, te multan si no llevas mascarilla. A los que vienen de vacaciones, lo mismo que los mossos en Barcelona con los descerebrados, la policía ni les avisa de las medidas de salubridad. El Gobierno prima al extranjero frente al nacional. Pero la mayor mentira de Sánchez recae en que está haciéndolo bien con la pandemia. Después del estado de alarma hubiera podido aprobar una ley, la hubiera votado el PP, que recuperase, temporalmente, las transferencias sanitarias para el Gobierno. Entonces se produciría una regulación y no 17, con lo que la covid hubiera estado más controlada. Pero a Sánchez, adanista cuyo Dios es el poder, no le interesaba una ley de unidad nacional con el PP, una ley que hubiese salvado miles de vidas. Al cabo, la alta mortandad hay que achacársela a Sánchez. Ese es justo el Gobierno que precisamos, PSOE y PP. Sánchez y Casado, desde la miseria intelectual, no están por la labor.

