La pandemia está obligando a las ciudades a repensar su transporte público

Además de estas medidas, muchas ciudades están fomentando otros medios de transporte. Bolonia ha solicitado ayuda al Gobierno central para comprar bicicletas y patinetes eléctricos y Milán ha desvelado un plan ambicioso de remodelación de sus calles para disuadir del uso de coches y facilitar los transportes en bicicleta y a pie y aun así mantener las distancias.

“Llevamos años trabajando para reducir el uso del coche. Si todo el mundo conduce un coche, no hay espacio para la gente, no hay espacio para moverse y no hay espacio para desarrollar actividades comerciales fuera de las tiendas”, declaró Marco Granelli, vicealcalde de Milán, a The Guardian. “Claro que queremos reabrir la economía, pero pensamos que deberíamos hacerlo partiendo desde una base distinta a la de antes. Consideramos que debemos reimaginar Milán en esta nueva situación”.