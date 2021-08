La pandemia redujo la natalidad, especialmente en Italia, España y Portugal

RAUL ARBOLEDA via AFP via Getty Images

RAUL ARBOLEDA via AFP via Getty Images Una mujer embarazada recibe la vacuna contra el coronavirus.

La pandemia ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad en los países de renta alta, con descensos especialmente fuertes en el sur de Europa: Italia (-9,1 %), España (-8,4 %) y Portugal (-6,6 %). Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por la Universidad italiana de Bocconi que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), para el que se han utilizado modelos numéricos y se han analizado datos de 22 países.

Las pandemias son un factor clave de los cambios en las poblaciones humanas, ya que afectan tanto a las tasas de mortalidad como de natalidad. La mayor pandemia del siglo pasado, la llamada gripe española (1918-1919), provocó en Estados Unidos un descenso de las tasas de natalidad, que pasaron de 23 por cada 1.000 habitantes en 1918 a 20 por cada 1.000 en 1919 (-13 %). Efectos comparables se vieron en países como Gran Bretaña, India, Japón o Noruega.

Ahora, las pruebas preliminares sugieren que la pandemia del coronavirus ha disminuido la natalidad en los países de renta alta. Para evaluar con más detalle el efecto de esta enfermedad, Arnstein Aassve y sus colegas recopilaron datos mensuales de nacimientos vivos desde enero de 2016 hasta marzo de 2021 de un total de 22 países de ingresos altos.

Después de diversos cálculos comparativos, los científicos utilizaron modelos para tener en cuenta la estacionalidad y las tendencias a largo plazo. Al aplicar y depurar los modelos, los datos muestran que la pandemia ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad más allá de lo previsto por las tendencias anteriores en siete de los 22 países considerados.

Solo ofrecen datos de la primera ola

Así, las tasas brutas de natalidad descendieron un 8,5 % en Hungría, un 9,1 % en Italia, un 8,4 % en España y un 6,6 % en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad, según este análisis.

Sin embargo, los autores destacan que los datos disponibles solo ofrecen información sobre la primera ola y, por lo tanto, “solo permiten vislumbrar el descenso general durante la pandemia”.

Los datos proporcionan información sobre varias etapas de la primera ola e indican que, en algunos países, como Francia y España, se observó una recuperación de las tasas de natalidad en marzo de 2021, referida a las concepciones de junio de 2020.

Para esos países, junio de 2020 marcó el punto en el que la primera ola de la pandemia remitió, y podría, en consecuencia, reflejar un repunte.

Según los autores de este trabajo, los resultados revelan el impacto de la pandemia en la dinámica de la población y pueden tener implicaciones políticas para el cuidado de los niños, la vivienda y el mercado laboral.