La pandemia titiritera

No voy a repetir las decenas de artículos y crónicas, que inteligentemente han escrito compañeras y compañeros periodistas estos días, yo quiero recordar, a aquellos que todavía no lo tienen claro, que el sector de la cultura es parte de la vida.

Ahora es momento de poner en valor a nuestras creadoras y creadores, esos que algunos políticos llaman “titiriteros” (denigrando una profesión muy digna como es el teatro de títeres). Yo animo a estos políticos que tienen más tiempo, les animo a ustedes a que rematen esas piezas de arte y esos best sellers, a que comprueben que hacer cultura, de la buena, de la que hace reflexionar, no sólo entretener y decorar, de la que habla de la realidad no es tan fácil. Nina Simone decía: “¿cómo puedes ser artista y no reflejar tu tiempo?”.

La artista María Cañas dijo hace poco que la creatividad no nace del aburrimiento, sino de la pasión. En estos tiempos de horas muertas, de reinvención de nuestro horario vital y reestructuración de las rutinas, todos pensamos que podemos ser artistas, creadores y creadoras. Que podemos acabar o empezar esa gran obra que siempre ansiamos y que no tuvimos tiempo porque la vida, ya saben, te arrastra y consume. Lo que no nos hemos parado a pensar es que la vida arrastra y consume a todas y todos, y mientras unas la dejan pasar, otras, ganan premios Planeta, hacen documentales o escriben ensayos.

La cultura no es solo el mercado, no es Instagram ni se hace a través de las redes, necesita, como todos los pilares básicos de una sociedad, cimientos, apoyo y sobre todo confianza institucional y política. No puede ser sólo es ese amigo guay al que te arrimas porque te da prestigio, valor simbólico y te hace moderno, porque también es ese amigo que siempre te dice la verdad. Como cita Terry Eagleton en su libro Cultura: “La cultura es morder la mano del que te da de comer”.

La cultura es análisis, es autocrítica, es abrir los ojos, es ayudarnos a entender la realidad, es hacernos críticos con lo que nos rodea y con nosotros mismos. “Primero la vida y después el cine”, ha citado el ministro, y yo le repito, la cultura es la vida.

La cultura no son titiriteros, la caza no es un deporte, el aburrimiento no es creatividad, el arte no es entretenimiento ni decoración, buscar apoyos no es vivir de subvenciones, aplazar no es desaparecer.

Amigas y amigos creadores les doy toda mi fuerza, y al resto, les animo de verdad, a comprobar en estos días con más tiempo, si ser “un titiritero” está al alcance de todos los tediosos y tediosas, deseando leer sus best sellers publicados cuando todo esto acabe.