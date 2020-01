La pareja de un concursante de 'OT 2020' se pronuncia: "Ya que se está liando tantísimo..."

OT 2020 (TVE) está dando mucho que hablar en redes sociales por, de momento, razones ajenas a la música.

Las parejas que han surgido, o roto, dentro del concurso está siendo la comidilla de los espectadores, sobre todo en Twitter, red social en la que más se han comentado los llamados shippeos o carpetas.

Hace unos días salió a la luz un supuesto romance entre Maialen y Bruno. Las cámaras de OT captaron una imagen en una libreta en la que se podían leer mensajes como “espérame en mi cama que la tuya no me gusta” o “pero va a costar que no te intenté follar”.

Aquí tienes un croquis por si te pierdes con los líos amorosos dentro de la Academia.