La parodia del PP que ya han visto decenas de miles de personas

Aunque el alcalde de Madrid no está del todo convencido, Casado está muy seguro con su propuesta e incluso le invita a cantarla a los cuatro vientos puesto que no va a pasar nada. Ambos comienzan con la canción, inspirada en I’mGonna Be (500 Miles) del grupo estadounidense The Proclaimers.

En esta canción que tanto furor ha causado en redes sociales, Casado y Almeida repasan los últimos casos de corrupción del partido con la premisa de que no tienen nada que ver con ellos. “Los juzgados dicen que hubo caja B, Yo de eso nada sé, fue otra generación”, canta el intérprete del presidente de los populares.

Mariano Rajoy entra en escena para recordar el caso Gürtel: “Pensé que me había llegado el fin, pero al final solo pilló M. Rajoy”. Almeida hace referencia también al caso Lezo de Madrid y exclama que su equipo no tiene nada que ver con aquello: “Fue un escándalo en Madrid, pero Madrid es del PP a día de hoy”.

El último en entrar en escena es Luis Bárcenas esposado junto a algunos policías recordando que al final el único que ha acabado en prisión es él: “Mis papeles os mandaban a prisión, y quien está en prisión pudriéndose soy yo”. Entonces Almeida, Casado y Rajoy cantan al unísono el estribillo: “Han imputado 500 cargos y van a imputar 500 más, ya será un millar de casos aislados, no hay que generalizar”.

Tras este primer estribillo, el presidente del partido comenta que el caso Taula no tuvo nada irregular y que “la única taula ilegal fue la de negociación”, en referencia a la negociación entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Los políticos comentan también la dimisión de Jaume Matas tras el caso Palma Arena, con lo cual no se les podría achacar.

Por último, Rajoy recuerda el caso Kitchen y asegura que “nadie supo quién robó las pruebas de mi implicación”. El vídeo concluye repitiendo una vez más el estribillo y asegurando que “no pasa nada” y que “juzgarán y dirán, pero nada nos pasará”. La parodia ha arrasado en redes sociales al ser compartida en Twitter por la cuenta de Pòlonia y ha sido muy aplaudida por muchos usuarios.