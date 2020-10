Qué es realidad y qué es ficción en 'Antidisturbios', según tres policías de la UIP

“Es verdad que en algunas partes refleja muy bien lo que somos: que estamos dejados de la mano de Dios, que estamos vendidos, que nos utilizan… Pero lo que me fastidia es el trasfondo político. Dan a entender también que somos una panda de descerebrados, que nos tapamos unos a otros en cosas turbias”, relata el inspector. Y pone un ejemplo de algo que ocurre en la producción de Movistar+ que no se corresponde con la realidad: es ilegal quitar un teléfono a un ciudadano para que no grabe lo que está ocurriendo.

“Se han documentado muy bien, pero no me he visto reflejado”, coinciden los tres. El funcionario del CNP entiende que Antidisturbios está muy bien recreada, pero es una falacia.

“Cuando entra en juego el tema político se estigmatiza a la Policía. La queja es porque se nos muestra como fascistas, como que somos malísimos y nos gusta dar palos, mientras que todo el que se pone frente a nosotros es bueno”, lamenta. Esa visión “demagógica e ideológica” es la que ha sentado mal en la corporación y la que generó la polémica con la SUP.

Polémica que llegó al gremio político. Gabriel Rufián aseguró en Twitter que Antidisturbios es “un documental” y recibió la respuesta de gente del cuerpo: