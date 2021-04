La pata coja

¿Alguna duda sobre cómo interpretar la posición de Bruselas? De nuevo Jourová hablando de su conversación con el ministro de Justicia: “Le he recordado nuestra posición clara de que es importante abordar el problema [de la renovación] del Consejo y garantizar a la vez que no sea percibido como vulnerable a la politización”.

Jourová le pidió a Campos que no se tramite la propuesta del PSOE y Podemos sobre la renovación de vocales y aparentemente tuvo éxito : “El ministro me aseguró que la reforma para el sistema de elección de los miembros de CGPJ no será llevada adelante por el Gobierno”.

Los problemas más serios para la elección del Consejo General del Poder Judicial han sido políticos, siguiendo la estela de la preocupación de la comisaria; se han debido a la alta politización del sistema de elección. La participación del Congreso y del Senado en la designación de una parte del CGPJ contamina el proceso y lo convierte en un intercambio de cromos entre los dos partidos grandes, que se buscan mutuamente y acuerdan ―esto sí que lo acuerdan― los nombres.

La nueva reforma profundiza en esa politización. Esto no estaba en el espíritu constitucional. Necesitamos que la ley que regula la elección del gobierno de los jueces refuerce la independencia del poder judicial, no lo contrario, y necesitamos que Bruselas intervenga si el Gobierno se equivoca de camino. ¿Por qué? Porque esa independencia es la clave de bóveda del sistema de separación de poderes: es lo que nos protege de la deriva arbitraria. Un factor vital para que la corrupción no lo inunde todo poco a poco, para que la democracia no naufrague.

Por eso hemos arropado la iniciativa de los 2.500 jueces ante el Gobierno de la UE, que va a escuchar sus razones a finales de mes en el marco de la elaboración del informe sobre el estado de derecho 2021. Es tiempo de proteger al poder judicial para comenzar a generar una nueva cultura de respeto de su independencia en lo más profundo. Es tiempo de achicar cada espacio a las nuevas —pero tan viejas— tentaciones de los populistas.