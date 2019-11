La patronal catalana, al Govern: "No condenar la barbarie y no evitarla es una grave irresponsabilidad"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tenía previsto inicialmente asistir al acto, pero finalmente no lo ha hecho debido a un conflicto de protocolo con el Gobierno central , según han explicado fuentes del Gobierno autonómico. El presidente de Foment ha pedido a las autoridades “una condena contundente para que no se repitan estos actos violentos y coacciones que perjudican nuestra economía, impiden el transporte de mercancías, la movilidad en nuestras ciudades y el dar y recibir la enseñanza universitaria”, además de “dañar la imagen de Barcelona y de Cataluña”.

“El derecho a reunirse y a manifestarse no ampara provocar la barbarie. Querer perjudicar la economía, como afirman los protagonistas de esta barbarie, necesita una respuesta rápida y eficiente de las autoridades”, ha dicho Sánchez Llibre ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y tres ministras del Gobierno en funciones.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha reclamado esta noche al Govern una “condena contundente” de los actos violentos que han dañado la actividad económica estas semanas para evitar que se repitan y le ha advertido que, de no hacerlo, incurrirá en “una grave irresponsabilidad”.

“Es la hora de tejer complicidades y de concertar, y no de recrearnos en la discrepancia y en la confrontación. Es la hora del diálogo y el entendimiento”, ha dicho, al tiempo que ha reclamado nuevos presupuestos tanto en Cataluña como en España.

A juicio de Sánchez Llibre, “no condenar la barbarie y no evitarla es una grave irresponsabilidad del Govern”, que “tiene la obligación de garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. De los que quieren legítimamente manifestarse y de los que no”. Respecto al conflicto político entre Cataluña y España, el máximo responsable de Foment ha insistido, como ya ha hecho en otras ocasiones, en la necesidad de “la negociación, la transacción y el acuerdo” como únicas vías para encontrar una solución.

Esta es la primera vez que coinciden en un acto público representantes de la Generalitat y el Gobierno en funciones tras las elecciones generales del 10N y en plenas negociaciones para sacar adelante la investidura. En clave exclusivamente de política española, Sánchez Llibre ha saludado el acuerdo entre el PSOE y Podemos para formar un ejecutivo de coalición, aunque ha pedido que sea “moderado, estable y riguroso”.

En esta línea, ha pedido que el nuevo Ejecutivo “mime” a los empresarios, mantenga las reformas que cree han facilitado el crecimiento, en alusión a la laboral, y evite elevar la presión fiscal. El empresario ha ofrecido el apoyo de la patronal para luchar contra la economía sumergida, que ve como una alternativa a medidas centradas en aumentar la presión fiscal.

“Las soluciones no pasan por el populismo y por la radicalidad, pasan por la sensatez. Pasar por el ‘seny’ y no por la ‘rauxa’. Pasan por el diálogo y el consenso, y no por recetas que nos radicalizan y nos empobrecen”, ha afirmado.