Martin Meissner via Associated Press

Habrá que esperar hasta el 10 de enero para leer el contenido de un libro que se publicará en 16 idiomas y que, según ha explicado el duque de Sussex, ha escrito “no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”.

La discusión, según narra el diario británico, se habría calentado por minutos hasta llegar a las manos: “Guillermo me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo de un puñetazo. Caí de espaldas sobre en el plato de comida del perro, que se rompió en pedazos y se me clavaron en la espalda. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.