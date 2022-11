La pena que puede caerle al aficionado que saltó con la bandera 'no gay' en el Mundial de Qatar

ODD ANDERSEN via GETTY IMAGES

Pero después se supo que no era tal enseña, sino la de la paz, en un triple gesto reivindicativo completado con dos mensajes: “Respeto para las mujeres iraníes” y “Salvemos Ucrania”. Ambas aparecían en una camiseta con el logo de Superman.

No obstante, el propio Mario Ferri anunció de madrugada que había sido puesto en libertad sin llegar a pasar toda la noche en un calabozo. El habitual espontáneo explicó que medió en su favor el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Pero esto no tiene por qué ser el final del camino legal, porque si bien la bandera no era la asociada a la comunidad LGTBI, su parecido puede confundir. E incluso en base a él, las autoridades cataríes, país que no es precisamente una democracia, podrían considerar que su bandera o sus reivindicaciones buscaban ese efecto ‘escandalizador’.