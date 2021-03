La penúltima esperanza de las víctimas de un crimen 20 años sin respuesta

A pesar de llegar con más de veinte años de retraso, para las víctimas y los defensores de derechos humanos, constituye un hito. “Tenemos mucho entusiasmo y muchas expectativas”, confiesa Victoria Vigo a El HuffPost. “Si hablamos de justicia, queda todavía mucho por hacer, pero yo sí me siento muy alegre, porque ahora hay mucha más presión, de los medios y de la gente. Hasta ahora, todos los fiscales han archivado el caso. Ahora la gente tiene más consciencia de lo que pasamos, y de que no fue sólo a un grupo, sino en todo el Perú”, explica.

“Es especialmente emblemático porque se trató de una política de ajuste estructural para controlar la demografía y la fecundidad, pero no de todas las mujeres, sino de un tipo de mujer, de un perfil”, apunta María Ysabel Cedano, abogada y directora de la organización feminista DEMUS . “Son mujeres quechuahablantes, analfabetas, que no tenían posibilidad de dar un consentimiento informado”, describe la abogada, que señala que este elemento es uno de los que llevó a considerar este caso como crimen de lesa humanidad.

Según un documento que lleva la firma del exministro Costa, el Ministerio de Salud peruano se había propuesto realizar 150.000 ligaduras de trompas en 1997, y en agosto de ese año ya había realizado casi la mitad, apuntó el fiscal durante la primera audiencia este mes.

Espinoza explicó que el personal médico estaba coaccionado para cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos. Por su parte, muchas de las mujeres víctimas fueron amenazadas con que su familia dejaría de recibir atención médica si se negaban, o incluso les regalaban alimentos si aceptaban someterse a la operación.

Las víctimas “no entendían” qué les estaban haciendo

“Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos”, expuso en la primera audiencia el fiscal, en palabras de Enriqueta Huancahuay Villega, sometida a una esterilización forzada con 19 años, en 1997, en Santo Tomás, Cuzco. La víctima afirmó que “no entendía en qué consistía, que le quitaron a su bebé y se la llevaron a una sala en donde le quitaron la ropa, la subieron a una camilla y le pusieron dos ampollas en la cintura”, relató el fiscal para abrir su presentación de cargos.

María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (GREF), considera “histórico” que el Ministerio Público haya dado este primer paso en el proceso judicial, “aunque hayan pasado 25 años de los hechos”. “El caso estuvo 16 años aparcado por la Fiscalía, algo doloroso y vergonzoso. Pero esto abre una nueva etapa”, dice. “Estamos muy contentas”.