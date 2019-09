La periodista Marta Fernández denuncia el infierno que ha vivido: "Se plantaba en mi puerta todos los días"

Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3, ha contado en exclusiva que Marta Fernández ha vivido un infierno. La periodista ha explicado que un acosador bajo el sobrenombre de Pájaro Azul le ha hecho la vida imposible durante dos años.

La expresentadora de Noticias Cuatro ha contado cómo empezó todo: “El acoso empieza de una manera imposible de detectar. Eran mensajes raros, pero no preocupantes. Más inquietante si acaso era la insistencia, porque eran bastante frecuentes.

Pero todo fue a peor, de las redes se pasó a lo físico: “Me asusté cuando un día me envía una carta a mi domicilio particular con número de portal, piso y letra. Lo más alucinante es que mi acosador se identificaba. Había plasmado de su puño y letra su nombre y su dirección en el remitente. No entendía nada. Las cartas tenían un contenido delirante”.

Uno de los episodios más inquietante ocurrió en la noche de Reyes: “Me encontré una caja en el balcón. Comprendí que no solo me escribía cartas a casa, sino que había estado allí en mi puerta y me podría haber roto el cristal del balcón. Esa fue la primera vez que fui a comisaría”.