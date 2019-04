La petición de Isabel Pantoja para la final de 'GH Dúo': Telecinco no va aceptar

Además de conocer al favorito de la audiencia, una de las grandes cuestiones que tiene en vilo a los espectadores es si estará o no Isabel Pantoja para recibir a su hijo, como ya hizo cuando este participó en Supervivientes.

Según ha podido saber Kiko Hernández, la tonadillera habría pedido saber si su hijo gana o no #supervisabel #yoveosálvame #finalistúos https://t.co/tJ9xgfqVJJ

“Isabel Pantoja lleva mucho tiempo llamando a esta casa, a Telecinco, hablando con Zeppelin TV, la productora de GH Dúo”, ha afirmado Hernández, que está tan seguro de su información que se ha jugado un día de sueldo.

“Ha puesto una condición para ir a recibir a su hijo. Quiere saber si el nene va a ganar. Lógicamente Gran hermano, que lleva 20 años haciendo el programa, le ha dicho que no le puede dar esa información ni porque sea la madre, ni porque sea tonadillera, ni porque sea la gran Isabel Pantoja concursante de Supervivientes. Entonces ella ha dicho que si no tiene esa información no viene a Mediaset”, ha afirmado Hernández.

Y ha sentenciado: “Si no sabe los resultados finales no viene. Necesita la confirmación de que su nene va a ganar y eso es jugar con trampas, Isabel Pantoja. Muy mal. Mal empezamos con Mediaset”