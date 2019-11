La petición de Susanna Griso a María Teresa Campos en 'Espejo Público': hace nada hubiese sido impensable

Sorpresón en las Gaunas la televisión. María Teresa Campos, la que fuera uno de los grandes rostros de Telecinco, dejó Mediaset hace unos meses y parece que su relación con la cadena no terminó del todo bien.

La matriarca del Clan Campos estará este viernes en el nuevo programa que presentará Alfonso Arús en las noches de Antena 3. Y con ella su hija Terelu Campos.

Ha sido Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, la que ha comentado en ella la noticia en la mañana del lunes. La Campos ha contado que estará con Arús para desearle lo mejor. En ese instante, Griso ha aprovechado para lanzarle una petición “ahora que estás en la casa”.

“Te tengo un sofá preparado, una chaise longue para ti y hacemos una entrevista en condiciones cuando tú quieras. Enhorabuena y me encanta verte así”, se ha despedido la presentadora de Antena 3.

Una petición impensable con María Teresa en Telecinco. Otro caso es su hija Terelu Campos, que sigue colaborando en Mediaset, donde tras dejar Sálvame fichó por Viva la Vida, el programa de Emma García en los fines de semana.

María Teresa Campos habló hace unos días en la revista Lecturas del fin de su relación laboral con Mediaset, donde presentó Qué tiempo tan feliz. “Siempre he creído que un documento que pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa y te hagan un daño profesional irreparable”, ha afirmado Campos en la entrevista, en la que ha contado que ella sí quería seguir en Mediaset. “Antes de que venciera quise renovarlo para que no hubiera problemas”, contó.