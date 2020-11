La placa de Largo Caballero retirada a martillazos aparece hecha añicos y en bolsas de escombros

Hecha añicos. Y dentro de una bolsa para escombros. Debe ser que la vergonzosa retirada a martillazos de la placa de Largo Caballero les pareció poco a las derechas que gobiernan en Madrid. Pero no borrarán su memoria ni su legado en favor de la libertad y la justicia social. https://t.co/lrzTyuwS5m



“Pensamos que puede haber un delito contra el patrimonio, hay que por la vía penal. No tengo ninguna duda”, ha afirmado el concejal socialista Ramón Silva, que ha descubierto este jueves los destrozos en el monumento al visitar el almacén. “Pensaba que podía tener algún golpe, no pensaba que me la pudiera encontrar hecha añicos”, según recoge la Cadena SER.

Los abogados del partido están estudiando la fórmula jurídica para presentar recurso en los tribunales en coordinación con UGT, al igual que recurrirán por la vía administrativa la decisión de la retirada de la placa.