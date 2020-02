La placa en memoria de Gregorio Ordóñez, saboteada una semana después de su colocación

Covite, que preside Consuelo Ordóñez , hermana del concejal, ha expresado su repulsa con el siguiente mensaje en la misma red social: “Apenas una semana han tardado los odiadores profesionales en atacar la placa en memoria de Gregorio Ordóñez en San Sebastián”. “Ya no matan, pero humillan a las víctimas y siguen pensando que los muertos están bien muertos. Nuestra máxima repulsa y más firme condena al ataque”, subraya.

A Otegi le parece “mal”

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que le “parece mal” y no comparte “para nada” el ataque a la placa. A su juicio, este “tipo de actuaciones” no contribuyen “a mejorar el país”. “No me parecen ni constructivas ni que aporten nada en positivo a la vida política y social de este país”, ha concluido el dirigente abertzale.

La colocación de estas placas forma parte de una iniciativa del consistorio para recordar a las 107 personas asesinadas por ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas en San Sebastián entre 1974 y 2001; a 11 de las Fuerzas de Seguridad de 1974 a 1985; y a 4 cuya autoría corresponde al Batallón Vasco Español y los GAL.

De momento solo se han colocado la de Gregorio Ordóñez, el pasado sábado en un emotivo acto en la calle 31 de Agosto, y las que rinden tributo en la avenida de la Libertad al que fuera presidente de la Diputación de Gipúzcoa, Juan María Araluce, acribillado a tiros por ETA en 1976 junto a su chófer, José María Elícegui, y sus tres escoltas, los policías Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz Flores y Alfredo García González.

Estas cinco placas, que recuerdan a las citadas víctimas desde marzo del año pasado, sufrieron sabotajes en tres ocasiones y tuvieron que ser instaladas de nuevo.