Fran Rivera ha levantado este miércoles una enorme polémica en las redes sociales al asegurar en Espejo Público que los hombres son incapaces de no enseñar un vídeo de contenido sexual si lo tienen en su poder.

Rivera ha hablado así tras el suicidio de una trabajadora de Iveco, que se quitó la vida tras la difusión de un vídeo sexual.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, ha asegurado Rivera.

A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre”, terminó.