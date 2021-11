El prestigioso virólogo Luis Enjuanes, considerado el mayor experto de coronavirus de España, ha propuesto la creación de bares, restaurantes y zonas de ocio dedicadas exclusivamente a personas no vacunadas.

En una entrevista en Espejo Público, el científico ha afirmado que “jurídicamente el que no se quiere vacunar que no se vacune.” “No se le puede obligar, pero que no vaya a sitios donde van vacunados”, ha pedido.

“Podrían promover la creación de bares y restaurantes y sitios de ocio donde vayan solamente los no vacunados. Sería una manera para que el resto de la sociedad estuviera protegida”, ha señalado.

Enjuanes ha recordado que “si no aplicamos todas las medidas para atajar el virus” morirá “mucha gente” y “luego el hundimiento de la economía”.

“Vamos a ser consecuentes con lo que hacemos. No se puede protestar por las calles chillando por la calles, sin mascarilla, diseminando el virus, y luego quejarse de esa manera con la que sale perjudicada toda la sociedad”, ha aseverado.

El virólogo ha insistido en que no se puede obligar a vacunarse a la gente si no quiere, pero ha señalado que “el resto de la sociedad tiene que hacer que esta gente viva en su área conviviendo con la gente que tiene sus mismas creencias”.

Este fin de semana, Enjuanes ya generó polémica al afirmar: “Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud”.