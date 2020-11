La policía acude a su casa por la música alta... y la respuesta que les da ya es historia

“No te puedo dar el carnet porque no sé ni de dónde estás. Llevo una castaña que flipas”.

El listado de grandes frases ante la vida captadas por una cámara tiene a partir de ya una nueva incorporación. El artífice es un vecino que ha pasado a la historia por su honestidad brutal cuando la policía llama a su puerta tras las quejas de los vecinos por una música demasiado alta.

La escena del programa En el punto de mira de Cuatro no tiene desperdicio. Tras una recepción exquisita a los agentes, “buenas noches, caballeros”, el protagonista del vídeo comienza a relatar sin ningún tipo de cortapisa sus andanzas: “Me he comido una bolita de cristal y me he metido dos rayas de farlopa. ¡Así!”.