La Policía alerta de la proliferación de estos mensajes en WhatsApp: recomienda sospechar siempre

Los autores argumentan, para no realizar llamada o mensaje de voz que los puedan delatar, que tiene el teléfono estropeado y que tiene que enviarle mensajes desde ese número de teléfono, pero que espera que le arreglen el suyo en unos días.

El motivo para que se hagan estas transferencias suele variar y va, desde la supuesta compra de un ordenador, pagos pendientes y argumentos genéricos que no le delaten ante cualquier dato que pueda alertar a la supuesta víctima.

Así, por ejemplo, no se arriesgan a decir que tienen que pagar el alquiler de su vivienda, porque realmente carecen de datos del verdadero hijo y es posible que este no viva de alquiler, de ahí que utilicen excusas genéricas.

Ante la insistencia del interlocutor y al manifestar que el teléfono no les funciona, las víctimas no comprueban la llamada, dirigiéndose a su entidad bancaria o accediendo a su banca online para realizar la transferencia, convencidas de que se las está realizando a sus hijos. Este tipo de transferencias suelen ser de la modalidad inmediata, lo que hace que no se pueda retrotraer cuando se dan cuenta de los hechos, realizando los autores la disposición del dinero de forma inmediata.